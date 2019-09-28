Хуситы заявили, что взяли в плен тысячи солдат аравийской коалиции

Йеменское мятежное движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о проведении масштабной операции в районе приграничной саудовской провинции Наджран, во время которой, как утверждается, были взяты в плен тысячи солдат коалиции, а сотни убиты и ранены. Об этом, как передает телеканал Almasirah, сообщил в субботу официальный представитель их вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена объявляют о проведении масштабной военной операции на оси Наджрана, — сказал он. — Враг понес большие потери в технике и живой силе. Тысячи вражеских солдат были пленены, убиты и ранены сотни». В частности, как утверждал Сариа, всего за 72 часа после начала операции хуситам удалось взять в окружение «три воинские бригады вражеских сил», которые были полностью разбиты, в результате чего «освобождены» сотни квадратных километров. По его словам, захвачено большое количество оружия, включая сотни транспортных средств и единиц бронетехники. В числе пленников — как саудовские солдаты и офицеры, среди которых много командиров, так и военнослужащие других национальностей. (ТАСС)