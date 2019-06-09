Хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Masirah, передает ТАСС.

По его данным, целью ударов являлись ангары и бункеры, в которых находились саудовские беспилотники. Других подробностей не приводится.

За последний месяц хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии с помощью ракет и беспилотников. Они несколько раз атаковали аэропорты расположенных близ границы с Йеменом городов Наджран и Джизан.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

| 2019-06-09T09:07:16+00:00 9 июня 2019, 12:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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