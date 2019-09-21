Хуситы призвали аравийскую коалицию принять предложение о прекращении агрессии в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция должна воспользоваться предложенной ей инициативой по прекращению агрессии в Йемене. Об этом, как передает телеканал Al Massira, заявил в субботу лидер йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси, выступивший по случаю пятой годовщины так называемой революции 21 сентября, когда мятежники захватили столицу страны Сану.

«Интервенция, за которой стояли посольства 10 государств в Сане во главе с послом США, привела к катастрофическим и разрушительным последствиям, что поставило нашу страну на грань краха во всех областях экономики, безопасности и политики, — сказал он. — Они взяли под контроль все госинституты, превратив их в администрацию, которая работала исключительно в интересах внешних сил вместо того, чтобы служить йеменскому народу».

«В результате мы автоматически были запрограммированы на крах и «сомализацию» страны, если бы не массовое народное движение и «революция 21 сентября», которые вернули нашему народу самоуважение, сохранили его достоинство и избавили от диктата возгордившихся врагов. — отметил аль-Хуси. — По мере продолжения вашей блокады [Йемена] и агрессии вы будете сталкиваться с еще более болезненными, смертоносными и эффективными ударами в глубине вашей территории, которые поразят наиболее важные экономические и нефтяные объекты. У нас здесь нет никаких красных линий, и мы обращаем внимание людей в этих районах: проявляйте осторожность и держитесь подальше от них».

«В связи с этим призываю совершающий агрессию альянс воспользоваться нашей инициативой, — подчеркнул лидер «Ансар Аллах». — Если вы остановите свою агрессию, бомбардировки и блокаду, тогда наша армия и народные комитеты прекратят атаки беспилотниками и ракетами».(ТАСС)