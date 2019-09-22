Хуситы пригрозили новыми ударами по объектам в Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы, ранее взявшие на себя ответственность за атаку на НПЗ в Саудовской Аравии, пригрозили королевству новыми ударами по важным объектам, сообщает РИА Новости.

Лидер хуситов Малик аль-Хуси в эфире местного телеканала заявил, что атаки завершатся в случае прекращения агрессии Эр-Рияда.

«В условиях продолжающихся обстрелов, блокады и агрессии наши удары станут более болезненными, смертоносными и разрушительными», — отметил он и обратился к мирному населению с призывом не приближаться к объектам, которые могут быть атакованы.

Напомним, 14 сентября в Саудовской Аравии из-за атаки дронов на двух нефтеперерабатывающих заводах произошли взрывы и пожары. Ответственность за удар по объектам взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но в Вашингтоне заявили, что за этими атаками стоит Тегеран. Иран опровергает эти обвинения.

16 сентября хуситы предупредили , что могут совершить новые атаки на нефтеобъекты в Саудовской Аравии. 20 сентября представитель арабской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что силы Эр-Рияда начали военную операцию в Йемене против «военных объектов».

Накануне глава Высшего политического совета движения «Ансар Аллах» Мехди аль-Машшат заявил, что хуситы намерены прекратить атаки против Саудовской Аравии в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования конфликта (aif.ru)