Хуситы освободили 290 заключенных

Йеменские мятежники из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) освободили в понедельник 290 заключенных, говорится в заявлении пресс-службы Международного комитета Красного Креста (МККК).
Ранее глава комитета по делам пленных Абдель Кадир аль-Муртада сообщил, что хуситы собираются отпустить в понедельник 350 пленных под наблюдением ООН, в том числе трех саудовских подданных. Он указал, что хуситы действуют согласно договоренностям, заключенным с международно признанным правительством в Швеции в конце прошлого года, и призвал Эр-Рияд поступить аналогичным образом.
«Сегодня состоялось одностороннее освобождение 290 заключенных, включая 42 выживших при нападении на место содержания (заключенных – ред.) под стражей в (провинции – ред.) Дамар в этом месяце», — следует из заявления МККК.