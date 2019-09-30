Хуситы освободили 290 заключенных

Йеменские мятежники из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) освободили в понедельник 290 заключенных, говорится в заявлении пресс-службы Международного комитета Красного Креста (МККК).
Ранее глава комитета по делам пленных Абдель Кадир аль-Муртада сообщил, что хуситы собираются отпустить в понедельник 350 пленных под наблюдением ООН, в том числе трех саудовских подданных. Он указал, что хуситы действуют согласно договоренностям, заключенным с международно признанным правительством в Швеции в конце прошлого года, и призвал Эр-Рияд поступить аналогичным образом.
«Сегодня состоялось одностороннее освобождение 290 заключенных, включая 42 выживших при нападении на место содержания (заключенных – ред.) под стражей в (провинции – ред.) Дамар в этом месяце», — следует из заявления МККК.
| 2019-09-30T15:42:22+00:00 30 сентября 2019, 18:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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