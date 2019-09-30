Хуситы освободили 290 заключенных

В заявлении отмечается, что в задачу МККК входило подтверждение личности задержанных, которых планировалось освободить. Кроме того, сообщается, что МККК предоставил финансовую помощь для оплаты транспортировки освобожденных и других расходов, а также связался с семьями несовершеннолетних заключенных, чтобы те смогли их встретить.(РИА Новости)