Хуситы обвинили в передислокации своих сил США, ОАЭ и Саудовскую Аравию

Повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла» заявили, что в односторонней передислокации виноваты США, ОАЭ, Великобритания и Саудовская Аравия, сообщается в распространенном заявлении Высшего революционного комитета.
Ранее миссия ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA) сообщила, что хуситы начнут передислокацию сил из портов Ходейда, Салиф и Рас-Иса 11 мая.
«Односторонний вывод, который осуществят армия и комитеты, стал результатом отказа государств-агрессоров, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и их союзников, выполнять соглашение. Вывод войск подтверждает, что причиной препятствий выполнению Стокгольмского соглашения являются страны-агрессоры», — говорится в заявлении.(РИА Новости)
| 2019-05-11T09:32:04+00:00 11 мая 2019, 11:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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