Хуситы обвинили в передислокации своих сил США, ОАЭ и Саудовскую Аравию

Повстанцы-хуситы из движения «Ансар Алла» заявили, что в односторонней передислокации виноваты США, ОАЭ, Великобритания и Саудовская Аравия, сообщается в распространенном заявлении Высшего революционного комитета.

Ранее миссия ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA) сообщила, что хуситы начнут передислокацию сил из портов Ходейда, Салиф и Рас-Иса 11 мая.