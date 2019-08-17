Хуситы атаковали крупнейшее месторождение нефти в Саудовской Аравии

Мятежники из йеменского шиитского движения Ансар Алла, так называемые хуситы направили десять беспилотников со взрывчаткой для атаки нефтяного месторождения и нефтеперерабатывающего завода Шейба нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Аль-Масира со ссылкой на представителя хуситов в субботу, 17 августа.
«Десять беспилотников атаковали месторождение и НПЗ в Шейбе, принадлежащих Aramco, на востоке королевства… Месторождение Шейба располагает крупнейшими запасами нефти в королевстве, которые составляют более чем миллиард баррелей «, – сказал он.
Хуситы подчеркнули, что эта операция стала крупнейшей против удаленных от границы с Йеменом объектов Саудовской Аравии с момента вступления королевства в войну в Йемене весной 2015 года, пишет korrespondent.net.
Представитель мятежников предупредил, что они готовы предпринять более масштабные операции против объектов в Саудовской Аравии, если «агрессия против Йемена не прекратится».
Он призвал все компании и гражданских лиц держаться подальше от жизненно важных объектов в Саудовской Аравии, которые могут подвергнуться ударам в любое время.
«Список целей вооруженных сил Йемена расширяется день ото дня», – отметил он.