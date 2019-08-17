Хуситы атаковали крупнейшее месторождение нефти в Саудовской Аравии

«Десять беспилотников атаковали месторождение и НПЗ в Шейбе, принадлежащих Aramco, на востоке королевства… Месторождение Шейба располагает крупнейшими запасами нефти в королевстве, которые составляют более чем миллиард баррелей «, – сказал он.

Хуситы подчеркнули, что эта операция стала крупнейшей против удаленных от границы с Йеменом объектов Саудовской Аравии с момента вступления королевства в войну в Йемене весной 2015 года, пишет korrespondent.net.

Представитель мятежников предупредил, что они готовы предпринять более масштабные операции против объектов в Саудовской Аравии, если «агрессия против Йемена не прекратится».

Он призвал все компании и гражданских лиц держаться подальше от жизненно важных объектов в Саудовской Аравии, которые могут подвергнуться ударам в любое время.

«Список целей вооруженных сил Йемена расширяется день ото дня», – отметил он.