Хуситы атаковали аэропорты в двух городах Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали в субботу с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорты в двух городах Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По его данным, атаке подверглись воздушные гавани в городах Абха и Джизан. Между тем, как сообщает телеканал Al Jazeera, военные Саудовской Аравии заявили, что им удалось перехватить ракетный снаряд, выпущенный в направлении Абхи.

12 июня хуситы подвергли аэропорт города Абха ракетному обстрелу. По информации аравийской коалиции, снаряд попал в зал прилета, причинив материальный ущерб. Пострадали 26 человек.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

| 2019-06-16T00:14:49+00:00 16 июня 2019, 06:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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