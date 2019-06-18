Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Мятежники из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о проведении масштабной воздушной атаки на международный аэропорт в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира», информирует РИА Новости.

По данным телеканала, атака осуществляется с помощью дронов.

В минувшую субботу мятежники обстреляли из Йемена два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии в городах Абха и Джизан, предупредив Эр-Рияд о новых бомбежках в случае продолжения военных действий в Йемене. Ранее 14 июня саудовские силы ПВО сообщили, что сбили пять ракет, направленных по Абхе и приграничному району Хамис аль-Мушит. До этого, 12 июня, в результате попадания ракет хуситов по залу прилета в аэропорту Абхи были ранены 26 человек, в том числе женщины и дети.