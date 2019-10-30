Хулуси Акар: «Турция не собирается покупать Су-35»

Ранее турецкое издание Daily Sabah cо ссылкой на военные источники сообщило, что Москва и Анкара близки к заключению контракта на поставку партии истребителей Су-35.

По словам Акара, Турция по-прежнему заинтересована в участии в программе производства и закупки американских истребителей F-35. «Сообщение, что Турция собирается приобрести Су-35 — неправда. Мы партнеры в производстве F-35, имеем на них право», — заявил министр обороны на приеме у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Бештепе.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в турецком секретариате оборонной промышленности сообщило, что переговоры между Москвой и Анкарой о поставках российских истребителей продолжаются, но определенности в них пока что нет.