Хулуси Акар: Террористы могут применить химоружие в Сирии

Террористы YPG/PKK могут применить в Сирии химическое оружие и обвинить в этом Анкару. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном и сопровождающей его делегацией, сообщает Агентство Анадолу.

По словам министра, у Турции нет химического оружия, что является общеизвестным фактом.

«Анкара уделяет особое внимание не только безопасности жителей Турции, но и защите мирных жителей Сирии, вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности», — сказал Акар.

ВС Турции делают все возможное для того, чтобы не нанести ущерб историческим, культурным и религиозным объектам, инфраструктуре севера Сирии, отметил глава ведомства.

«Мы придаем большое значение не только безопасности Турции и ее граждан, но и безопасности других религиозных и этнических групп в регионе», — сказал Акар.

По его словам, поступает информация о том, что террористы [PYD/PKK] совершают массовые атаки на мирных жителей, чтобы создать видимость сохранения угрозы ДЕАШ в регионе.

Акар отметил, что зарубежные СМИ пытаются распространять дезинформацию о ситуации в зоне проведения операции «Источник мира».

По его словам, пособники YPG/PKK используют архивные фото событий, произошедших в разное время в разных странах, вплоть до снимков с места авиакатастроф и взрывов в ходе военных учений.

«Пособники террористов пытаются подобной ложью бросить тень на успехи Вооруженных сил Турции в ходе операции на севере Сирии. Еще раз подчеркну безрезультатность подобных усилий», — сказал Акар.