Хулуси Акар сообщил, что российские специалисты прибудут для установки С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в понедельник, что российский технический персонал приедет в республику для проведения работ по установке зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. С такими словами глава военного ведомства выступил в эфире телеканала Haber Turk, отвечая на вопросы журналистки Дидем Арслан.

«Вопрос с приобретением С-400 закрыт, это завершенное дело. Это необходимо понимать. Наш президент неоднократно это повторял. Для установки С-400 из России приедет технический персонал», — сказал Акар, не приводя конкретного времени приезда российских специалистов.

Говоря о сроках поставок российских систем в Турцию, глава Минобороны отметил, что «в июне они могут еще не быть доставлены, они приедут в предстоящие месяцы». По его словам, «процесс уже начался».

Журналистка телеканала спросила, каковы будут действия Турции, если США откажутся поставить ей истребители пятого поколения F-35, будет ли Анкара готова рассмотреть в качестве альтернативы российские Су-57. «Если США изменят позицию в рамках соглашения, то мы создадим наш собственный мир», — ответил министр.