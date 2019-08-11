Хулуси Акар: «Не заставляйте Анкару прибегать к силе»

Турция полна решимости отстаивать свои интересы и права турок-киприотов в Средиземном море. Не советую заставлять Анкару прибегать к силе, сказал министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

Вертолет с главой военного ведомства Турции приземлился накануне на палубе фрегата TCG Gemlik, обеспечивающего защиту бурового судна Yavuz в восточной части Средиземноморья, сообщает Anadolu.

Отмечается, что Акара сопровождали командующие родами войск Турции.

Обращаясь к личному составу судна, Акар заявил, что Анкара и турецкая община Кипра не будут сидеть сложа руки на фоне разведки другими месторождений нефти и газа в восточной части Средиземного моря.

«Попытки формирования статус-кво, ущемляющего интересы турецкой стороны, обречены на провал. Антитурецкие планы не достигнут успеха», — подчеркнул министр.