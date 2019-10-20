Хулуси Акар: На вооружении ВС Турции нет и грамма химоружия

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар призвал не доверять потоку дезинформации по антитеррористической операции «Источник мира» в сирийских районах к востоку от реки Евфрат, — сообщает Агентство Анадолу.

«Пособники террористов не оставляют попыток дискредитировать цели операции. В частности, распространяют фейковые сообщения о применении химического оружия на северо-востоке Сирии. С полной ответственностью заявляю, что на вооружении турецкой армии нет и грамма химического оружия», — сказал Акар в провинции Кайсери.

Глава оборонного ведомства Турции подчеркнул, что Анкара уважает территориальную целостность Сирии, а целью военной операции является устранение террористической угрозы у южных границ страны и возвращение сирийских беженцев в родные края.