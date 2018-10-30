Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера «Реала»

Как сообщает официальный сайт Королевского клуба, совет директоров «Реал Мадрид», собравшись 29 октября 2018 года, принял решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Хуленом Лопетеги.

Это решение было принято с целью изменить динамику первой команды, пока еще можно достигнуть поставленных на этот сезон целей. Совет директоров считает, что существует большое несоответствие между уровнем нынешнего состава, среди которых впервые в истории 8 игроков, номинированных на Золотой Мяч, и полученными на сегодняшний день результатами.

Клуб благодарит Хулена Лопетеги и всю его команду за усилия и проделанную работу и желает им самого лучшего в карьере.

Хулен Лопетеги будет временно заменен Сантьяго Солари, который возглавит первую команду начиная с 30 октября.

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| 2018-10-30T00:54:28+00:00 30 октября 2018, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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