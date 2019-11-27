Хулен Лопетеги: «Наш соперник захочет добиться положительного результата»

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги поделился своим мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы по футболу против азербайджанского «Карабаха», передает azerisport.com.

«Мы уже обеспечили себе квалификацию Лиги Европы, прошли в плей-офф, а «Карабах» все еще за нее борется. Поэтому мы знаем, что наш соперник захочет добиться положительного результата. Нам надо подойти к ближайшему матчу со всей ответственностью», — начал разговор он.

«Честолюбие присуще нам, и мы всегда боремся честно. Мы хотим показать хорошую игру и добиться хорошего результата. Сколько нападающих мы будем использовать в завтрашнем матче? Одного или двух? Мы поймем это завтра», — отметил Лопетеги.

«Это матч Лиги Европы, мы хотим победить. Парни знают, что нам важна каждая победа, каждый результат. Мы будем много атаковать и хорошо защищаться», — сказал он.