Художники из разных стран демонстрируют в Баку ценности нашей жизни

Сегодня в Баку стартовала VI Международная биеннале современного искусства «Алюминий». Главной темой возрожденного события стала фраза «Ценности нашей жизни».

Организаторы — Министерство Культуры и Союз Художников Азербайджана.

На праздник современного искусства в Баку съехались художники из 16 стран — Венгрии, Норвегии, Испании, Бразилии, США, Японии, России, Грузии, Польши, Великобритании, Германии, Португалии, Чехии, Дании, Марокко и Ирана. В биеннале принимают участие более 30 азербайджанских художников.

В интервью # куратор проекта, доктор философии по искусствоведению, художественный критик Диляра Вагабова рассказала, что в этом году биеннале проводится в соответствии с культурной концепцией Азербайджанской республики, в целях пропаганды современного искусства и поддержки творчества художников, а также как указание президента Ильхама Алиева, которое было сформулировано на встрече с интеллигенцией страны 1 марта 2019 года на основании предложения, внесенного всемирно известным художником Таиром Салаховым.

Куратор напомнила, что впервые «Аллюминий» прошел в Азербайджане в 2003 году.

«Стратегия биеннале сконцентрирована главным образом на различных видах концептуального искусства, но также включает в себя и произведения живописи, графики, скульптуры. Важнейшим фактором этого проекта является диалог между художниками из разных стран как представителей своих культур и традиций. Бакинская биеннале несомненно сближает людей из самых отдаленных уголков мира, тем самым способствуя укреплению связей между странами», — заявила Д.Вагабова.

Биеннале проходит на нескольких выставочных и арт- площадках страны: во Дворце Ширваншахов, в художественной галерее Музейного центра, в выставочном салоне им. В.Самедовой при Союзе художников, в Центре современного искусства, в галерее «1969», а также в Государственном этнографическом заповеднике «Гала».

Работы, представленные на биеннале, включают произведения живописи, графики, скульптуры, инсталляции, видео-арт, фотографии. В программу включены перформансы, созданные художниками из Азербайджана, Германии, Грузии.

Поклонники современного искусства также увидят фильм о первой Антарктической Биеннале (2017), проходившей под патронажем ЮНЕСКО, а также выставку «Наше кино. За кадром» заслуженного деятеля искусств Юрия Варновского — кинооператора, более 50 лет проработавшего на киностудии «Азербайджанфильм», в личном архиве которого имеется немало материалов, посвященных съемкам таких культовых азербайджанских фильмов, как «Кура неукротимая», «Деде Коркуд», «Бабек», «Насими», «Низами».

В рамках биеннале пройдет конференция «Современное искусство сегодня: достижения, проблемы, перспективы», в ходе которой кураторы проектов и участники расскажут о своей творческой деятельности, о своих наиболее ярких выставочных проектах за последние годы.

Официальное открытие биеннале состоится 21 ноября в Музейном центре.

Сегодня состоялось открытие экспозиции во Дворце Ширваншахов и Центре Современного искусства, а также персональная выставка иранского художника Хамида Аминифара в галерее «1969» и перфоманс Гизела Вейманн (Германия).

Художник из Азербайджана Ульвия Алиева представила на биеннале работу «Единство и различие».

Это объемно-пространственная композиция в виде модификации скульптурного портрета в общих чертах одиннадцати скульптурных фигур головы, поставленных на постамент и исполненных каждая в разном материале, выказывая как единство, так и различие путем разнообразия пластического языка.

«Скульптурный портрет базируется на собирательном образе с нейтральным выражением лица, где нет сходства с реальным жизненным обликом или с историческим прототипом в выбранной модели. Таким образом, используя разнообразие пластического языка, я предлагаю поразмышлять о единстве и различии, о монетизации и значимости материала в искусстве, визуальном восприятии, выражении духовного, о роли материальности, — обо всем, что придет в голову, глядя на эти анонимные фигуры», — говорит Ульвия в интервью #.

Известный азербайджанский фотограф Рустам Гусейнов представил на биеннале несколько работ и в интервью # прокомментировал их значение:

«Мои работы посвящены соприкосновению сильных, ярких, мощных эмоций и холодных, правильных, монументальных архитектурных форм. Тут интересен момент того, как со временем некоторые символы меняют свое значение и приобретают новое, куда более отличное от первоначального толкование. В итоге композиция становится сюрреалистичной, поражающей воображение идеальным сочетанием, казалось бы, несочетаемых элементов».

Мастера живописи и современного искусства из Махачкалы — Магомед Кажлаев, Апанди Магомедов и Ибрагим Халил-Супьянов привезли в Баку работы, выполненные в различных стилях. Это серия графических работ «Солнечный полигон» Ибрагима Халил – Супьянова, минималистическая живопись Магомеда Кажлаева и арт — объекты «Тени» Апанди Магомедова.

«Самое главное в творчестве художника – это искренность и честность. Художник говорит на своем языке, и не каждый может понять его. В последнее время меня увлекает техника создания арт – объектов. Я сделал целую серию работ под названием «Небесные тела», — рассказывает Апанди Магомедов корреспонденту #.

Художник признался, что в последний раз был в Баку 12 лети назад и восхищен тем, насколько изменился город за эти годы:

«Гуляем по Баку и испытываем сплошной восторг», — заявил он.

Японский художник Шо Хасегава привез в Баку две работы. Это концептуальные инсталляции, в которых художник изложил свое видение на пейзажную и туристическую съемку.

«Я впервые в Баку и город поразил меня своей необыкновенной аурой. Больше всего восхищает микс старой и новой, современной архитектуры. С большим удовольствием наслаждаюсь национальной кухней, она прекрасная! Постараюсь воспользоваться своим пребыванием в Баку и узнать как можно больше о национальном колорите Азербайджана», — заявил Шо Хасегава #.