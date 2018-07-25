Художник связал крючком огромное дерево внутри вокзала в Цюрихе

Бразильский концептуалист Эрнесто Нето совместно с швейцарским музеем фонда Бейелера создал огромную инсталляцию в здании железнодорожного вокзала в Цюрихе, сообщает Lonely Planet.

27 человек несколько недель вязали 20-метровое «Дерево жизни», к которому подвешены мешочки со специями — куркумой, черным перцем и гвоздикой, призванные активировать кроме зрения и слуха еще и обоняние зрителей. Верхние ветви дерева оплетают потолочные балки здания, а корни образуют уютную нишу, куда может зайти любой желающий.

Художник рассказывает, что на создание арт-объекта его вдохновила жизнь на лоне природы в лесах Амазонки.

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