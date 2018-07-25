Художник связал крючком огромное дерево внутри вокзала в Цюрихе

Бразильский концептуалист Эрнесто Нето совместно с швейцарским музеем фонда Бейелера создал огромную инсталляцию в здании железнодорожного вокзала в Цюрихе, сообщает Lonely Planet.

27 человек несколько недель вязали  20-метровое «Дерево жизни», к которому подвешены мешочки со специями — куркумой, черным перцем и гвоздикой, призванные активировать кроме зрения и слуха еще и обоняние зрителей. Верхние ветви дерева оплетают потолочные балки здания, а корни образуют уютную нишу, куда может зайти любой желающий.

Художник рассказывает, что на создание арт-объекта его вдохновила жизнь на лоне природы в лесах Амазонки.

 

40 просмотров
| 2018-07-25T08:49:11+00:00 25 июля 2018, 12:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss