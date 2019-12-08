Художник съел проданную за $120 тысяч работу коллеги

Художник Дэвид Датуна съел работу своего коллеги Маурицио Каттелана «Комик» на выставке современного искусства «Арт-Базель» в США в Майами-Бич. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что экспонат – это прикрепленный скотчем к стене банан. До того, как Датуна съел произведение искусства, оно было продано коллекционеру из Франции за $120 тыс.

По словам самого художника, съев банан, он устроил перфоманс «Голодный художник». Также он добавил, что ему нравятся работы Маурицио Каттелана и эта инсталляция.

«Она очень вкусная», — добавил Датуна.

Данная выходка не понравилась организатором выставки. Банан из экспозиции был заменен. Около картины дежурит полиция.

При этом представитель галереи, работающий с Каттеланом добавил, что Датуна не уничтожил произведение искусства, так как банан – это идея.