Художник съел проданную за $120 тысяч работу коллеги

Художник Дэвид Датуна съел работу своего коллеги Маурицио Каттелана «Комик» на выставке современного искусства «Арт-Базель» в США в Майами-Бич. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что экспонат – это прикрепленный скотчем к стене банан. До того, как Датуна съел произведение искусства, оно было продано коллекционеру из Франции за $120 тыс.

По словам самого художника, съев банан, он устроил перфоманс «Голодный художник». Также он добавил, что ему нравятся работы Маурицио Каттелана и эта инсталляция.

«Она очень вкусная», — добавил Датуна.
Данная выходка не понравилась организатором выставки. Банан из экспозиции был заменен. Около картины дежурит полиция.

При этом представитель галереи, работающий с Каттеланом добавил, что Датуна не уничтожил произведение искусства, так как банан – это идея.

| 2019-12-08T14:21:29+00:00 8 декабря 2019, 15:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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