Художник, что рисует звезд: В Баку есть все условия для творческих людей

Молодой художник Офелия Асадова стала известна в соцсетях благодаря портретам звезд и известных личностей: Саттар Бахлулзаде, Муслим Магомаев, Рианна, Майкл Джексон, Ирина Шейк… Приехав в Баку из Тольятти, она быстро приобщилась не только к творческой динамике нашей столицы, но и посвятила себя преподаванию.

В интервью # художник раскрывает свой взгляд на тему, почему Баку является одним из самых привлекательных городов для творческих людей:

— С чего начинался ваш путь в мир изобразительного искусства?

— Мой интерес к рисованию и искусству был со мной с самого детства, а талант был обнаружен моей учительницей по рисованию, когда мне было 14 лет. Именно благодаря ей я сделала свои первые шаги в этой сфере: начала участвовать в различных выставках, интересоваться и знакомиться с работами известных художников. Еще в средней школе я решила профессионально заняться рисованием и превратить данную деятельность для себя из хобби в профессию. После школы поступила в Художественную школу имени Марка Шагала в своем родном городе Тольятти и с головой ушла в мир искусства. Параллельно изучала историю искусства и различные техники рисования, участвовала в выставках.

— С чем было связано решение продолжить образование в области изобразительного искусства в Баку?

— Мне всегда хотелось познакомиться с нашим национальным искусством ближе. Динамичный стиль в азербайджанском искусстве, яркие краски в работах наших художников – для меня это как целый отдельный мир. И я решила приехать в Баку, мечтая научиться здесь новому, развить себя профессионально и идти вперед.

— В каких проектах вам довелось принять участие за это время?

— В Тольятти я участвовала во многих выставках. В Баку мои работы были представлены на выставках, посвященных 450-летию Уильяма Шекспира, празднику цветов, «Дню нефтяников» и мн.др. Приятно, что везде мои работы были встречены с интересом, и я была удостоена дипломами.

— Кто из художников оказал влияние на ваше творчество?

— Меня очень вдохновляет творчество Ван Гога. Что касается азербайджанских художников, то, это, безусловно, Саттар Бахлулзаде. Его стиль неповторим, а картины полны загадок, кроющихся в штрихах его великолепных полотен.

— Вы рисуете портреты звезд, и эти картины пользуются популярностью у ваших фолловеров в соцсетях. Вам доводилось дарить эти работы их героям?

— Пока что я пополняю свою коллекцию. Работы пока что никому не дарила, но с радостью сделаю это при удобном случае. А вообще есть идея провести персональную выставку и пригласить на нее в том числе и героев моих работ. Поклонники давно просят осуществить меня этот проект, и я намерена прислушаться.

— Какое впечатление сложилось у вас от современной школы преподавания изобразительного искусства?

— Очень хорошее. Современная школа преподавания в Азербайджане открывает массу возможностей для талантливых людей. Я очень многому научилась в Баку, приобрела различные профессиональные навыки. Но главное, на что я обратила внимание это то, что моя манера рисовать очень сильно изменилась в профессиональном плане именно в Азербайджане. Люди, архитектура, Каспий – вдохновение на каждом шагу. Я обожаю бродить по бульвару, по Ичеришехер, наслаждаться потрясающими видами старого и нового города. Баку – это город с особой энергетикой и аурой. Это отмечают все мои друзья, которые приезжают в Баку из других стран.

— Какие планы на будущее?

— В последнее время я приобщилась к преподавательской деятельности. Работаю в студии «Мастерская знаний», обучаю детей основам живописи. Мне всегда нравилось делиться с людьми своим опытом, а тем более, если речь идет о детях. В Азербайджане очень талантливые дети. У многих просто врожденный талант к рисованию.

Параллельно занимаюсь собственным творчеством, принимаю участие в мастер-классах, готовлю новые проекты. Благо, в Баку есть все условия для творческих людей. И особенно мне нравится то, что в Азербайджане сегодня создаются платформы для талантливых людей, у которых прежде не было возможности заявить о себе, а теперь – пожалуйста! Главное — желание и талант!