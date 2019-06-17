Huawei заявляет об убытке в $30 млрд от атаки США

Основатель и президент компании Huawei Рен Женфей заявил, что американская кампания, выстроенная против Huawei, приносит свои плоды. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Женфей сказал, что, вероятно, выручка Huawei в 2019 году составит около $100 млрд., что примерно на $7 млрд. меньше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, по его мнению, через два года убытки составят уже $30 млрд.

Ответные меры китайского техногиганта происходят на фоне напряженности между США и Китаем в области торговли и технологий. В мае министерство торговли США внесло компанию в черный список.

| 2019-06-17T16:41:20+00:00 17 июня 2019, 18:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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