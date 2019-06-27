Huawei сотрудничала с военными Китая

Часть сотрудников телекоммуникационной компании Китая Huawei сотрудничала с военными страны при работе над исследовательскими проектами. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, это свидетельствует о том, что связи компании с военными были теснее, чем Huawei признавала до этого.

«За последние 10 лет работники Huawei объединили усилия с разнообразными органами Народно-освободительной армии Китая (НОАК)», — говорится в материале.

Уточняется, что речь идет по меньшей мере о десяти исследовательских проектах, имеющих отношение к радиосвязи и искусственному интеллекту. Проекты якобы касались технологий, позволяющих классифицировать и определять человеческие эмоции по роликам в онлайн-среде.

«Huawei не ведет какие-либо НИОКР в сотрудничестве или партнерстве с институтами, связанными с НОАК», — заявил представитель Huawei.

| 2019-06-27T11:01:25+00:00 27 июня 2019, 12:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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