Huawei сотрудничал с КНДР

Китайский технологический гигант Huawei, оказавшийся в эпицентре торгового спора с США, в последние годы тайно помогал Северной Корее разрабатывать коммерческую беспроводную сеть, сообщила в понедельник газета The Washington Post.

Как пишет издание, анализ внутренних документов компании и свидетельства источников, знакомых с ее деятельностью, показывают, что корпорация вместе с китайской государственной фирмой Panda International Information Technology работала над несколькими северокорейскими проектами в течение как минимум восьми лет.

По словам издания, источником данных – старых заказов, контрактов и подробных таблиц – стал бывший сотрудник Huawei, который счел, что эта информация представляет интерес для общественности, однако предпочел сохранить анонимность из страха возможной мести.