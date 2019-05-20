Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру

Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании в ответ на решение американской корпорации Google свернуть сотрудничество с китайским производителем.

«Huawei будет продолжать предоставление обновлений для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании, в том числе смартфонов и планшетов, включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру», — говорится в заявлении. «Мы продолжим развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей», — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что «Huawei внесла существенный вклад в развитие операционной системы Android по всему миру». В заявлении говорится, что «это принесло пользу не только пользователям, но и всей телекоммуникационной отрасли».

| 2019-05-20T15:18:28+00:00 20 мая 2019, 16:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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