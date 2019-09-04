Huawei отвергла обвинения Вашингтона в краже технологий

Китайская телекоммуникационная компания Huawei отвергла очередные обвинения США в краже технологий. Заявление распространено на ее официальном сайте.

«Ни одна компания, ставшая глобальным лидером в своей области, не добилась этого благодаря воровству», — подчеркнуто в заявлении. Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) и Минюст США начали расследование «возможной кражи» китайской телекоммуникационной компанией Huawei программного обеспечения для камеры производимого ей смартфона. По данным американских СМИ, речь шла о технологии, разработанной неким португальским разработчиком.

«Правительство США пытается задействовать свое политическое и дипломатическое влияние с тем, чтобы запретить оборудование Huawei и помешать нормальному деловому сотрудничеству компании и ее партнеров», — говорится в заявлении. Соединенные Штаты, отмечается далее, «предпринимают согласованные усилия, чтобы дискредитировать Huawei и ограничить ее лидирующие позиции в индустрии», применяя, в частности, практику незаконных обысков, задержаний и даже арестов сотрудников компании и ее партнеров, разворачивая кибератаки против нее, пытаясь сговориться с компаниями, работающими с Huawei.

«Ни одна из базовых технологий Huawei не была предметом какого-либо криминального дела, возбужденного против компании, ни одно из обвинений, выдвинутых правительством США, не было поддержано достоверными свидетельствами», — гласит документ.

5 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.