Huawei отозвала иск против властей США из-за конфискованного оборудования

Корпорация Huawei решила отозвать судебный иск, поданный против властей США из-за того, что они конфисковали ее оборудование около двух лет назад. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Huawei в своей исковой жалобе, поданной в США в июне этого года, утверждала, что оборудование, конфискованное во время транспортировки из Соединенных Штатов в КНР, не подпадает под действие американского закона о контроле над экспортно-импортными операциями. Истец настаивал на том, что власти США поступили противозаконно, решив в сентябре 2017 года наложить арест на оборудование, которое было завезено в Соединенные Штаты для последующей отправки в Китай.

Как сообщает Reuters, компания в итоге решила отозвать иск после того, как США вернули Huawei конфискованные материалы. По словам корпорации, это произошло в августе. Как пояснили в Huawei, американские власти пришли к выводу, что китайской компании не нужно было получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования. В результате оно было возвращено, и Huawei отказалась от судебных претензий.(ТАСС)