Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций

Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Новая модель должна была быть представлена публике на выставке CES Asia 2019 в Шанхае уже на этой неделе. Как пояснили журналистам представители компании, такое решение было принято из-за недавно введенных американских санкций.
Ранее министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Сотрудничество с китайской корпорацией прекращают Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты.
В линейке Matebook как раз использовались процессоры Intel и операционная система Windows. Таким образом, ноутбук стал первым продуктом Huawei, который не сможет выйти на рынок из-за санкций.(РИА Новости)
| 2019-06-12T14:45:17+00:00 12 июня 2019, 17:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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