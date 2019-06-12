Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций

Новая модель должна была быть представлена публике на выставке CES Asia 2019 в Шанхае уже на этой неделе. Как пояснили журналистам представители компании, такое решение было принято из-за недавно введенных американских санкций.

Ранее министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Сотрудничество с китайской корпорацией прекращают Google, Intel, Broadcom и другие IT-гиганты. В линейке Matebook как раз использовались процессоры Intel и операционная система Windows. Таким образом, ноутбук стал первым продуктом Huawei, который не сможет выйти на рынок из-за санкций.(РИА Новости)