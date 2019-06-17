Huawei оптимизирует бизнес и продаст компанию по прокладке подводных кабелей

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei проведет реструктуризацию бизнеса и продаст подразделение, занимающееся подводной прокладкой волоконно-оптических линий связи. Как передает ТАСС, об этом в понедельник в эфире Центрального телевидения Китая заявил основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй.

«Мы не отказываемся от активов и не распродаем их. Что касается подразделения прокладки кабелей, то это решение не было принято недавно. Мы планировали продать этот бизнес уже давно», — отметил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сделку. «В действительности это подразделение было довольно успешным. Мы приняли решение не потому, что по нам нанесли удар и бизнес стал плох. Это не так», — указал основатель Huawei.

«Мы подумали о том, что это подразделение не относится к основному виду деятельности компании, поэтому решили продать его», — добавил он. «Что касается других подразделений, то мы не планируем закрывать или продавать их. Мы, наверное, сократим масштабы бизнеса. Что касается сотрудников, то мы перенаправим их в основное подразделение. Большого сокращения кадров не будет, однако консолидация бизнеса уже идет», — резюмировал Жэнь Чжэнфэй.