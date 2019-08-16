Huawei опровергла информацию о помощи властям Уганды в слежке за оппозицией

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei опровергла информацию некоторых западных СМИ об оказании поддержки властям Уганды в отслеживании сообщений их политических оппонентов. Об этом сообщило в пятницу агентство Синьхуа.

«Мы никогда не занимались продвижением проекта по поиску сведений для Уганды. Компания никогда не подписывала контракты, которые бы касались шпионажа и соответствующей разведывательной деятельности», — приводит агентство слова представителя корпорации.

Из заявления следует, что единственный проект Huawei в Уганде — проведение работ по установке камер слежения в целях обеспечения общественной безопасности, а также для борьбы с преступностью.

Как проинформировала в четверг газета The Wall Street Journal, специалисты Huawei якобы оказали властям Уганды и Замбии техническое содействие в установлении месторасположения, а также в перехвате сообщений политических оппонентов. По словам источников издания, при помощи китайской корпорации угандийские спецслужбы в прошлом году «получили доступ к зашифрованной переписке популярного музыканта и независимого оппозиционного депутата Роберта Кьягуланьи». В дальнейшем правительство Уганды задержало ряд сторонников оппозиционера и его самого, сорвав планы проведения акций протестов, что якобы произошло благодаря помощи Huawei.(ТАСС)