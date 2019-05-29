Huawei не хочет быть в черном списке и подала иск в суд США

В Huawei выразили надежду, что суд объявит запрет в отношении компании неконституционным и вынесет постановление о прекращении его исполнения.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.