Huawei назвала указ Трампа посягательством на ее законные права

Компания Huawei считает, что указ президента США Дональда Трампа, вводящий режим ЧП для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз, посягает на его законные права. Как в четверг сообщило Agence France-Presse, в компании новые ограничения Вашингтона назвали «неприемлемыми», передает ТАСС.

«Ограничение деятельности Huawei в Соединенных Штатах не сделает эту страну более безопасной или сильной, — цитирует издание заявление китайской компании. — Наоборот, это приведет к тому, что США будут ограничены в выборе и им придется использовать низкокачественные и более дорогие альтернативы». В компании добавили, что из-за этого решения США «будут отставать в развертывании сети 5G».

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США внесет китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.