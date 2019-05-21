Huawei контактирует с Google из-за ограничений США

Huawei находится в контакте с Google ввиду сложившейся в США ситуации, сказал РИА Новости менеджер по коммуникациям в ЕС Huawei Якуб Хера-Адамович (Jakub Hera-Adamowicz).

«Huawei, как компания, находится в постоянном контакте с Google, как с компанией, чтобы сделать ситуацию управляемой и наименее разрушительной для всех, насколько это возможно», — сказал он.

«Конечно, Google сейчас отвечает на новую ситуацию (связанную с действиями властей США — ред.) Я считаю, что эта ситуация все еще не заморожена, это развивающая ситуация. Это означает, что мы должны внимательно следить, и мы это делаем, за развитием», — сказал Хера-Адамович.

Рабочие отношения между Google и Huawei существуют много лет, добавил Хера-Адамович. «И пока что они были очень успешными», — сказал он, предположив, что обе компании заинтересованы в продолжении успешных отношений.

Он также отметил, что в Брюсселе компании Huawei и Google располагаются в одном здании. «Мы прекратили разговаривать друг с другом? Нет. Мы продолжаем говорить друг с другом. Посмотрим, что принесут следующие дни», — сказал Хера-Адамович.