Хуан Карлос решил окончательно уйти из общественной жизни

Отец испанского короля Фелипе VI Хуан Карлос, который также носит королевский титул, откажется от участия в публичных мероприятиях. Об этом он уведомил действующего монарха, направив ему соответствующее письмо. Исполнять общественные обязанности Хуан Карлос перестанет со 2 июня.

«Думаю, что настал момент перевернуть страницу в моей жизни и завершить мой уход из общественной жизни», — сообщил 81-летний Хуан Карлос в послании, которое распространил испанский королевский дом.

Хуан Карлос отрекся от престола в пользу сына в 2014 году. Он правил Испанией на протяжении 39 лет.

| 2019-05-27T21:58:39+00:00 28 мая 2019, 00:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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