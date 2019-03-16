Хуан Гуайдо: «Время Николаса Мадуро прошло

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо полагает, что время правления президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошло.

«Время [Николаса] Мадуро прошло. Правила игры изменились, страна изменилась», — сказал Гуайдо в субботу во время митинга в городе Валенсия (столица северного штата Карабобо). Его слова приводит в своем Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Оппозиционер вновь призвал своих сторонников продолжать выходить на акции протеста, пока в стране не сменится власть. «Пока мы объединены и мобилизованы, этот процесс не остановить и пути назад нет. Они [власти] не остановят нас, потому что мы сильнее, чем когда-либо, и полны решимости достичь свободы», — подчеркнул он.

| 2019-03-16T21:31:58+00:00 16 марта 2019, 22:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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