Хуан Гуайдо: «Время Николаса Мадуро прошло

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо полагает, что время правления президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошло.

«Время [Николаса] Мадуро прошло. Правила игры изменились, страна изменилась», — сказал Гуайдо в субботу во время митинга в городе Валенсия (столица северного штата Карабобо). Его слова приводит в своем Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Оппозиционер вновь призвал своих сторонников продолжать выходить на акции протеста, пока в стране не сменится власть. «Пока мы объединены и мобилизованы, этот процесс не остановить и пути назад нет. Они [власти] не остановят нас, потому что мы сильнее, чем когда-либо, и полны решимости достичь свободы», — подчеркнул он.