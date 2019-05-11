Хуан Гуайдо решил обратиться в Пентагон

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил своего посланника в США встретиться с руководством Пентагона для выработки «совместных действий» по выходу из политического кризиса. Гуайдо заявил об этом в субботу во время митинга в Каракасе, сообщает Голос Америки.

По словам Гуайдо, представители Китая пообещали ему, что Пекин войдет в состав Международной контактной группы по Венесуэле, которая была учреждена в феврале государствами Евросоюза и рядом южноамериканских стран для разрешения кризиса.

30 апреля силы оппозиции предприняли попытку переворота для отстранения от власти Николаса Мадуро. Однако правящий режим подавил восстание. На этой неделе Гуайдо в интервью итальянской газете допустил, что он «вероятно» согласится с идеей военного вмешательства со стороны США – в случае, если от Вашингтона поступит такое предложение.

«Мы поручили нашему послу Карлосу Веккьо немедленно встретиться… с Южным командованием (ВС США)… чтобы установить прямой контакт. Мы с самого начала говорили, что будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для усиления давления», – заявил Гуайдо, выступая на митинге в Каракасе.