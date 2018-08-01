HRW призвала немедленно расследовать смерть журналистов в ЦАР

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти ЦАР к сотрудничеству с российским посольством и миссией ООН для незамедлительного расследования гибели трех российских журналистов в стране, заявил РИА Новости во вторник старший исследователь HRW по Африке Льюис Мадж.

«В то время как случаи бандитизма со смертельным исходом широко распространены в ЦАР, этот случай является странным, поскольку произошел в безопасном районе, где вооруженные группировки малоактивны. Мы часто ездим по этой дороге с минимальными мерами безопасности… Власти ЦАР должны сотрудничать с посольством России и миссией ООН для обеспечения незамедлительного проведения расследования, чтобы найти тех, кто совершил это ужасное деяние, и удостовериться, что они предстанут перед судом в ходе справедливого и заслуживающего доверия судебного разбирательства», — сказал Мадж.

МИД РФ ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только просроченные журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент, по данным ведомства, их тела уже доставлены в столицу республики Банги. СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «убийство».

Миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) подтвердила обнаружение трех погибших, тела были обнаружены в оставленной машине в 33 километрах к северу от города Сибута.

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