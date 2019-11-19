Хрупкие рубежи: художники поднимают в Баку вопросы политической идентичности

В Центре современного искусства YARAT 22 ноября состоится открытие выставки «Хрупкие рубежи: Взгляд на (не)видимые границы Ирана», экспонирующей совершенно новые произведения, а также работы последнего времени.

Авторы работ — 15 художников, которые рассматривают границы как нечто сомнительное, эфемерное и неустойчивое, утверждая, что никакие пределы – будь то культурные, территориальные или психологические – не бывают поистине долговечными.

Как сообщили # организаторы выставки, в экспозицию вошли работы следующих авторов: Назгель Ансариния, Камруза Арама, Дадбеха Бассира, Робина Мандэль, Али Момени, Тимо Нассери, Жале Несари, Навида Нура, Лейлы Пазуки, Неды Разавипура, Сары Рахбар, Газалех Хедаят, Самиры Ходаэи, Геларе Хошгезарана, Самиры Эскандарфар, а также жившего и творившего в XIX веке Мирзы Кадыма Иревани.

Исследуя дилемму рубежей в контексте Ирана и соседних с ним стран, выставка поднимает вопросы, касающиеся политической идентичности, а также внутренних, межличностных и международных границ.

Название выставки взято из заглавия эссе профессора Фирузы Кашани-Сабет «Хрупкие рубежи: убывающие владения Каджарского Ирана», где выделены два типа границ: разделения буквальные, физические, и разграничения метафорические, культурные.

Экспозиция, которая будет представлена на первом этаже, исследует невидимые границы между пространством тела и пространством города, хаосом и порядком, пространством личным и культурно-социальным, между «я» и «остальные».

Новая мультимедийная работа Камруза Арама «Элегия для голубой архитектуры» содержит множество узнаваемых вкраплений из культуры Ирана, Азербайджана и Афганистана – стран, объединенных персидским наследием, сохранившимся в различных формах и материалах.

Автор поясняет: «Если возраст какого-то объекта культуры насчитывает сотни лет, а рубежи, разграничивающие здешние народы, на протяжении веков смещались и эволюционировали, то всякое утверждение о национальном происхождении данного объекта является сомнительным».

Инсталляция установлена так, будто она ведет диалог с живописью «Портрет сидящей женщины» (1870-е годы, темпера) азербайджанского портретиста Мирзы Кадыма Иревани, известного своими «типично персидскими» миниатюрами.

Работа Лейлы Пазуки «Без названия (Комната №3)» (2012/2019) также исследует понятие культурных границ: «Неписаные правила, культурные и социальные табу, консервативные и традиционные ограничения, неизвестные нам законы – все это является невидимыми границами, с которыми мы постоянно сталкиваемся и ежеминутно пересекаем, сами того не осознавая».

Перекликаясь с этим, на втором этаже представлена контр-экспозиция, сфокусированная на исследованиях проявлений безграничности и физических аномалий в природе – на земле, в небе, в воде. Иммерсивные мраморно-зеркальные ворота, сотворенные художником Навидом Нуром, действуют как портал времени, открывая вход в параллельные миры.

Тимо Нассери в своей работе «Ночь, которая не кончается, или свет, который нам ни к чему» также обратился к образу вселенной, где звезды сделаны из маленьких черных каменных зерен, которые медленно растворяются и исчезают.

Неда Разавипур в работе «Le corps fluide / Жидкое тело» (2019) исследует понятие коллективной памяти в привязке к своему детству, проведенному на берегах Каспийского моря. Ее аудио и видео инсталляция документирует правдивые истории, собранные от Астары до Джульфы (Иран), включая рассказы о влюбленных, разделенных границей по реке Араз.

Граница по Аразу вдохновила и Жале Несари, которая в своем новом заказном видеофильме шепотом декламирует стихи из шедевра поэта Низами Гянджеви «Лейли и Меджнун» (1188), где главные герои насильно разлучены и обреченно оплакивают свою судьбу.

Кураторами выставки являются Фарах Пирие и Анна Фех.

Вход на выставку свободный для всех желающих. Экспозиция продолжит свою работу до 16 февраля 2020 года.