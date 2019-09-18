Хозяин леса и человек: давайте жить дружно

6 сентября 2019 года медведь напал на одно из отдаленных сел Губы Кюснетгазма и растерзал 6 коров. В целях обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможного ущерба, Министерством экологии и природных ресурсов была создана Рабочая группа в составе охотников-любителей и сотрудников Регионального управления экологии и природных ресурсов. Минэкологии взяло указанную территорию под контроль, об этом сообщил report.az.

15 сентября 2019 года СМИ снова сообщили о нападении медведя на человека. На этот раз инцидент произошел в Исмаиллинском районе. На местного жителя Исмаила Расулова напал медведь, когда он собирал шиповник во дворе своего дома. Благодаря шуму, который подняли члены семьи, медведь испугался и убежал. Но Расулов получил травму глаз, лица, рук и спины. Он потерял много крови, но врачи смогли спасти ему жизнь.

Отметим, что в Азербайджане закавказский бурый медведь занесен в «Красную книгу». Лица, убившие медведя, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

Как сообщил # директор Шахдагского заповедника Афган Гарибов, в случае нападения медведя никаких мер в отношении животного, проживающего в своем ареале, приниматься не может.

«Охота на медведей категорически запрещена. Но медведя можно убить в целях самозащиты в случае нападения на человека. Потому, что безопасность человека гарантирована Конституцией», — сказал директор Департамента охраны биологического разнообразия и развития особо охраняемых территорий Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

Однако он отметил, что медведей нельзя выслеживать и убивать после нападения. «Это запрещено законом», — сказал Хикмет Ализаде.

По мнению эколога, руководителя Национального центра экологического прогнозирования Тельмана Зейналова, нападение медведей на людей и домашний скот можно предотвратить. «Сегодня в Азербайджане большинство лесов захвачены олигархами. Они устраивают в этих лесах охоты на мелких зверей, которые являются источниками прокорма для медведей. Вот голодные медведи и вынуждены нападать на людей и домашний скот. Эти нападения можно предотвратить, если Министерство экологии и природных ресурсов устроит в лесах кормушки для диких животных», — сообщил # Тельман Зейналов,

Добавим, что на территории России медведи также занесены в «Красную книгу». Однако, это не помешало полиции Приморского края в сентябре 2013 года провести отстрел медведей, напавших на людей.

6 октября 2014 года правительство Грузии разрешило отстрел черных медведей, которые также занесены в «Красную книгу» страны. Решение было принято в связи с тем, что медведи стали чаще нападать на домашний скот и разорять пчелиные ульи.

Конечно, мы не призываем убивать медведей, но про безопасность человека, гарантированную Конституцией, забывать нельзя. А чтобы избежать трагических последствий изменения пищевого поведения медведей, нужно придерживаться принципа: медведю – лес и лесную пищу, человеку – жилище и свой стол.