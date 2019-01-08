Хотели как лучше, а получилось как всегда

17 июля 2006 года Кабинет министров Азербайджана принял решение о проведении сельскохозяйственных ярмарок. Эта мера была предпринята с целью сбивания цен на сельхозпродукты. Ярмарки в стране стали проводиться ежегодно и, казалось бы, данная инициатива Кабмина должна была встретить поддержку всего населения.

Однако, как обычно происходит у нас, закон принимается хороший, а исполняется не очень… И то, как к этому постановлению подошли исполнители, привело к недовольству жителей домов, вблизи которых проводились ярмарки.

Недавно в Зеркало обратились жители домов, расположенных вблизи телерадиокомпании «Space», на пересечении улиц Сейфеддина Даглы и Гусейна Джавида. Причиной недовольства стала ярмарка сельскохозяйственных продуктов, которая вот уже два месяца проводится по этому адресу, прямо на проезжей части дороги. По словам жителей, ярмарка создает одни неудобства. «Из – за этой ярмарки невозможно проехать по дороге, въехать во двор», — сообщили жители.

Мы решили проехать на ярмарку, и действительно убедились в том, что жители не преувеличивают – ярмарка расположена прямо на проезжей части.

Как заявил «Зеркало» контролер ярмарки (он так представился – прим. авт.) Фахри Гасанов, ярмарка действует чуть больше месяца.

«Ее проводит Открытое Акционерное общество «Заготовка и снабжение продовольственными товарами, которое находится в ведении Министерства сельского хозяйства».

Но на каком основании ОАО «Заготовка и снабжение продовольственных товаров» перекрывает проезжую часть дороги?

Как сообщил руководитель пресс- службы Дорожной полиции Азербайджана Камран Алиев, это возможно, если есть специальное разрешение.

«Перекрыть проезжую часть можно только после получения разрешения от исполнительной власти района и с согласия районной комиссии по безопасности дорожного движения», — сообщил «Зеркало» Камран Алиев.

Однако, по словам эксперта по безопасности дорожного движения Азера Аллахверанова, эта комиссия ликвидирована в декабре 2018 года. «Да, была такая республиканская комиссия по безопасности дорожного движения, ее возглавлял вице – премьер Абид Шарифов. После Абида Шарифова руководство комиссией было поручено заместителю премьера – министра Гаджибале Абуталыбову, а в декабре эта комиссия была ликвидирована»-, сказал эксперт.

Мы связались и с пресс службой министерства сельского хозяйства, чтобы выяснить получала ли данная компания разрешение на проведение ярмарки прямо на дороге.

Как сообщил «Зеркало» глава пресс- службы Минсельхоза Вюгар Гусейнов, ОАО «Заготовка и снабжение продовольственными товарами» было создано по указу главы государства с целью обеспечения продовольствием населения, учреждений по отбыванию наказания, детских садов и других государственных структур. К вопросу о разрешении на организацию ярмарки на проезжей части, В.Гусейнов посоветовал обратиться в саму компанию.

«Указом президента Открытое акционерное общество «Заготовка и снабжение продовольственными товарами» ликвидировано. На месте этой компании должно быть создано ОАО «Аграр. Заготовка и снабжение». На процесс создания новой компании отпущено 60 дней, и он должен быть завершен в феврале 2019 года. Разрешение на проведение ярмарки на пересечении улиц Сейфеддина Даглы и Гусейна Джавида было предоставлено исполнительной властью Ясамальского района и Бакинским транспортным агентством», — сказал «Зеркало» Ниджат Насирли, пресс секретарь уже несуществующей компании.

Почему продолжает действовать ярмарка, организованная ликвидированной компанией, почему исполнительная власть Ясамальского района и Бакинское транспортное агентство не отменили выданные разрешения на проведение ярмарки?

С этими вопросами мы обратились в хозяйственный отдел Исполнительной власти Ясамальского района.

По словам старшего консультанта хозяйственного отдела ИВ Ясамальского района Расима Алиева, ему ничего не известно о ликвидации ОАО «Заготовка и снабжение продовольственными товарами».

«Наверное, в предстоящие выходные данная проблема будет решена», — пообещал Расим Алиев.

Пресс секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев тоже не знал о ликвидации компании. «Действительно мы предоставили ОАО «Заготовка и снабжение продовольственными товарами» разрешение на перекрытие дороги. Но почему разрешение не отменено, не знаю», — сообщил он «Зеркало».

P.S. Организация и проведение ярмарок – дело очень хорошее и нужное, там действительно можно отовариться дешевле, чем в маркетах и на рынках. Они и были задуманы для того, чтобы обеспечить недорогой продукцией жителей столицы. Но…Оставим на усмотрение юристов вопрос о том, как ликвидированная по указу президента компания продолжает проводить ярмарку?

Почему надо было разбивать ярмарочную палатку на проезжей части дороги? Во-первых, это опасно, во-вторых это затрудняет движение машин, и в-третьих, почему должны страдать жители близлежащих домов, которые не могут заехать к себе во двор?

Вот как тут не вспомнить бывшего премьер министра России, ныне покойного Черномырдина, который прославился своими небанальными фразами: «Хотели как лучше, а получилось как всегда»

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