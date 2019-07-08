Хорватия запустила процесс вступления в зону евро

Хорватия «направила официальное письмо о своем намерении присоединиться к Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу», что является первым этапом присоединения страны к зоне евро. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Мариу Сентену.

«Это первый шаг на пути присоединения к зоне евро. Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути», — заявил Сентену.