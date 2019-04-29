Хорватия открыла посольство в Баку

Сегодня министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров и заместитель премьер-министра Хорватии Мария Пейчинович-Бурич провели совместную пресс-конференцию.

Э.Мамедъяров заявил, что позиция Хорватии по проблеме Нагорного Карабаха известна:

«Хорватия признает территориальную целостность Азербайджана и является сторонником мирного урегулирования конфликта в рамках четырех резолюций ООН».

М.Пейчинович-Бурич отметила, что сегодня откроется посольство Азербайджана в Хорватии.

«В ближайшее время будет назначен посол Хорватии в Азербайджане», — подчеркнула она.(oxu.az)