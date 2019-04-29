Хорватия открыла посольство в Баку

Сегодня министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров и заместитель премьер-министра Хорватии Мария Пейчинович-Бурич провели совместную пресс-конференцию.

Э.Мамедъяров заявил, что позиция Хорватии по проблеме Нагорного Карабаха известна:

«Хорватия признает территориальную целостность Азербайджана и является сторонником мирного урегулирования конфликта в рамках четырех резолюций ООН».

М.Пейчинович-Бурич отметила, что сегодня откроется посольство Азербайджана в Хорватии.

«В ближайшее время будет назначен посол Хорватии в Азербайджане», — подчеркнула она.(oxu.az)

| 2019-04-29T15:24:24+00:00 29 апреля 2019, 18:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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