Хорошую вещь браком не назовут: а как же любовь?

После установления в Азербайджане советской власти в 20 – е годы прошлого века был издан декрет, предполагающий введение уголовной ответственности за принуждение девушек к браку.

Данный декрет не делил жертв принуждения к браку на совершеннолетних и несовершеннолетних.

После издания этого декрета в Азербайджане начались массовые аресты на основании жалоб девушек, которых отцы, матери и братья заставили выйти замуж.

Проблема ранних и принудительных браков и сейчас стоит в республике остро. По закону, жениться или выходить замуж у нас можно только с 18 лет. Однако, больше 30% девочек становятся женами еще в подростковом возрасте. К тому же, обычно муж бывает старше на 10-20 лет. Чаще всего подобные браки заключаются в сельской местности, на юге страны, где сильны исламские традиции. В мечети мулла скрепляет союз и совершает специальный брачный обряд — «кябин». Такой брак закон не признает, и в случае распада семьи женщина не имеет права даже на алименты. Это, что касается несовершеннолетних, но ведь жертвами принудительного замужества или женитьбы становятся лица, которым далеко за «совершеннолетие».

Нельзя сказать, что государство не борется с этим явлением.

Как заявил # заведующий отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров в 2013 году в Уголовный кодекс страны была добавлена статья, которая подразумевает уголовную ответственность за принуждению несовершеннолетних к вступлению в брак. «В 2017 году были проведены первые судебные заседания в связи с принуждением несовершеннолетних к браку», — сказал Эльгюн Сафаров.

В соответствии со статьей 176-1.2 принуждение несовершеннолетних к вступлению в брак наказывается лишением свободы до 4 лет, а насильно выдав замуж девушку постарше, можно схлопотать два года.

По словам правозащитника, председателя комитета защиты прав женщин имени Дилары Алиевой Новеллы Джафароглу, возглавляемая ею организация отслеживает судебные процессы, связанные с принуждением к замужеству.

«Как правило, судебные процессы проводятся в связи с несовершеннолетними. Я не сталкивалась со случаями, когда девушки, которых родные принудили к вступлению в брак, жаловались на них», — сказала Новелла Джафароглу.

«Большинство женщин, которых принудили к браку смирились со своей участью. Многие из них даже не знают, что имеют право жаловаться», — сказала психолог Афаг Амирли.

Но как считает адвокат Али Алекперов: «Даже при наличии жалобы со стороны пострадавших, очень трудно установить, что брак заключен по принуждению. Ведь подпись в книге регистраций о вступлении в брак они поставили сами, уже будучи совершеннолетними», — заявил адвокат Али Алекперов.

По данным ООН, 15 миллионов человек во всем мире живут в браке не по своей воле. И это не только женщины, ведь и мужчин принуждают к женитьбе. И в Азербайджане такие случаи не редкость. Но почему – то Уголовный кодекс Азербайджана не подразумевает ответственность за принуждение к браку представителей мужского пола.

P.S. Найти свою вторую половину, спутника жизни до гробовой доски, дело ответственное и сложное. И можно понять родителей, которые, чтобы не пустить дело на самотек, берутся сами искать эти половинки. Справедливости ради надо отметить, что не всегда семьи, созданные «по совету» родителей, бывают несчастны. Наоборот, в последнее время часто слышишь такие истории про молодые пары: сумасшедшая любовь, настояли на женитьбе, хотя родители были не в восторге от выбора дочери/сына, сыграли пышную свадьбу, а через полгода – разбежались.

Да, мир меняется и человек вместе с ним, но настоящая любовь остается.