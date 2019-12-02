«Холодные руки, горячее сердце»: центр Баку готов к Новому году

Традиционно в декабре центр Баку – Площадь Фонтанов становится местом проведения благотворительной ярмарки «Холодные руки, горячее сердце» («Soyuq əllər, isti ürək»), сообщает #.

Ярмарка, организованная фондом «Nargis» проходит уже седьмой раз, привлекая все большее количество участников и посетителей.

За эти годы ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» стала одним из излюбленных мест предновогоднего Баку. Здесь бакинцы и гости столицы попадают в атмосферу новогодних праздников, волшебства и заряжаются позитивом.

В уютных домиках – павильонах представлена продукция участников ярмарки. Помимо известных компаний, в том числе национальных брендов, здесь также можно приобрести сувениры и ручные изделия, сделанные руками воспитанников детских домов и интернатов.

Всего на ярмарке представлено свыше 40 известных брендов. В числе постоянных участников ярмарки – национальный бренд CHELEBI. В интервью # представитель компании Рена Алиева рассказала о том, что ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» завоевала большую любовь среди посетителей. По ее словам, CHELEBI предлагает всем заглянувшим в их «домик» на ярмарке сувениры и мелкие предметы интерьера и быта с изображением карабахских скакунов и национального коврового орнамента. Текстиль украшен сюжетами картин известных азербайджанских художников Аиды Махмудовой, Арифа и Орхана Гусейновых. По словам Р.Алиевой, эта продукция пользуется наибольшим спросом у покупателей.

Одной из главных особенностей ярмарки является ее благотворительная направленность. Все средства, собранные с мероприятия, будут направлены на лечение детей, нуждающихся в срочных операциях или сложном лечении, а также малоимущим семьям, обратившимся в фонд «Nargis»

Фонд был учрежден в 2012 году главным редактором журнала «Наргиз» Ульвией Махмудовой. Со дня основания фонд реализовал ряд благотворительных проектов, оказал материальную помощь детским домам и домам престарелых, а также содействовал проведению лечения и хирургических операций детям, страдающим от различных заболеваний.

На территории ярмарки также расположены различные кафе, где гостям предлагают насладиться горячими напитками и блюдами национальной кухни.

В центре ярмарки – «пряничный» домик Санта-Клауса, у входа в который всегда многолюдно и весело, и ни один ребенок не упускает возможность заглянуть в гости к главному новогоднему герою и сфотографироваться с ним на память.

В качестве специальных гостей ярмарку посетят звезды эстрады, известные артисты. Помимо концертных программ, посетителей ждут мастер – классы, розыгрыши и развлекательные викторины.

Благотворительная ярмарка «Холодные руки, горячее сердце» будет работать до 13 января, ежедневно с 11:00 до 23:00.