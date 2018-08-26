Хоккейный клуб из ОАЭ может появиться в КХЛ

Хоккейный клуб из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) может появиться в составе Континентальной хоккейной лиги, рассказал член совета директоров КХЛ Александр Медведев.

По его словам, эта ближневосточная страна заинтересована в сотрудничестве, так как там хотят создать сильную команду с хорошим финансированием.

«Конечно, речь о КХЛ идет, не в ВХЛ же им играть. Недавно они сказали нам, что у них есть деньги и есть желание. Все же знают, что если в ОАЭ что-то задумали, то денежный фактор не является проблемой», — цитирует Медведева «РИА Новости».

25 августа президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко рассказал, что в Санкт-Петербурге планируют построить самый большой в мире ледовый дворец на 22,5 тыс. зрителей.

Сезон-2018/19 КХЛ стартует 1 сентября и закончится 22 февраля. В нем выступят 25 клубов из России, Латвии, Белоруссии, Казахстана, Китая, Словакии и Финляндии. 19 российских и шесть иностранных команд, каждая из которых проведет 62 матча (iz.ru)

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