Ходорковский обещает выяснить, кто убил журналистов в ЦАР

Основатель движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский пообещал добиваться выяснения обстоятельств гибели трех российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР). «Лучший способ почтить память мертвых — доказать, что их смерть не была напрасной; убедиться, что расследование проводится до самого конца, выяснить, кто их убил и почему. Я никогда не сдаюсь, и в этот раз я не собираюсь», — говорится в заявлении Ходорковского, распространенном в четверг, 9 августа. По его словам, убийство этих трех исключительных и смелых мужчин — еще один огромный удар по профессии журналиста во всем мире. Эти события напоминают нам, насколько опасно быть журналистом в современном мире и насколько важно поддерживать представителей этой профессии, пишет Ходорковский.

Между тем, как сообщило издание «МБХ медиа», 9 августа на допрос в Следственный комитет РФ (СКР) по делу о смерти российских журналистов в ЦАР был вызван главный редактор «Центра управления расследованиями» (ЦУР) Андрей Коняхин. По этому же делу 2 августа была допрошена заместитель Коняхина Анастасия Горшкова. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля. Они работали над расследованием «Российские наемники» о частной военной компании Вагнера — неофициальной военной организации, не входящей в состав регулярных вооруженных сил РФ. Собирая материал, репортеры работали совместно с «Центром управления расследованиями», финансируемым Ходорковским.

Русская служба DW

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