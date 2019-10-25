Ход конем: «Квартал 95» организовал тайный визит Зеленского в Баку!

Незабываемый вечер юмора подарили бакинцам участники самого известного украинского юмористического проекта «Квартал 95».

Как сообщает #, концерт состоялся во Дворце Гейдара Алиева.

Это было первое выступление «Квартала» в Баку, но не первое в Азербайджане: в прошлом году артисты выступали на фестивале «Весело» в Габале, и тогда с командой на сцену вышел нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Перед тем как вступить на должность главы государства, Зеленский гастролировал в составе «Квартала», где был не только совладельцем компании, но и ведущим актером, продюсером, режиссером-постановщиком. Также он запомнился зрителям по множеству ролей в кино, особенно по роли президента Украины в сериале «Слуга народа», который впервые вышел на экраны в 2015 году.

В конце мая Зеленский побывал на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве уже в качестве президента. Политик вышел на сцену под бурные аплодисменты и восторженные выкрики зрителей. Он станцевал вместе с участниками телешоу, поприветствовал собравшихся, после чего занял свое место в зрительном зале.

Бесспорно, «Квартал 95» осиротел без Владимира Зеленского. Образы, которые он воплотил за эти годы в юмористическом проекте, незабываемы.

И поэтому, чтобы хоть как –то утешить поклонников «господина Зе», свои концерты «Квартал 95» начинает с выхода актера, заменившего в проекте бывшего фронтмена и любимчика публики.

Бакинский концерт начался с инструктажа самого высокорослого участника «Квартала» — Евгения Кошевого, который готовит зрителей к приезду президента. После этого на сцену выходит Юрий Великий, и в образе Зеленского здоровается с публикой сначала на украинском, а затем и азербайджанском языке.

Публика в восторге!

Далее «Зеленский» признается в том, что визит в Баку носит тайный характер:

«Никто кроме родственников, которых, как вы сами понимаете, после того как я стал президентом, обнаружилось очень много, не знает о том, что я нахожусь Баку».

Хорошая реакция у зала была и на шутку о знаменитой фотографии Зеленского с шаурмой на фоне заправки Socar:

«Мне после этого позвонил Коломойский, просил «прорекламировать» и его заправки. Я сказал, что шаурму продают только на заправках Socar. Так он мне говорит «нет проблем, ты купи шаурму там, а съешь ее у меня».

Концерт прошел на одном дыхании. Публика очень тепло принимала украинских комиков и очаровательных девушек из шоу балета «Квартал girls band».

«Чтобы средний возраст участников нашей команды держался на уровне 25 -27 лет, мы возим с собой этих девушек. В следующий раз обещаем привезти еще помоложе», — шутит Кошевой.

Одна из самых известных актрис «Квартала 95» Елена Кравец призналась в любви к Баку и… кутабам:

«Не могу наесться, такие вкусные!».

На прощание юмористы поблагодарили зрителей за фантастический прием и пообещали вернуться в Баку в самое ближайшее время.