Хочу быть пророссийским, но не могу…

Обширные размеры империи — предпосылка для деспотического правления.

Шарль Монтескье

Статья четвертая, часть третья

Оппоненты могут мне возразить: «Ну и что? Разве не лучше быть частью великой, богатой, неприступной империи, чем оглядываться с испугом по сторонам?». Все верно. В этом есть определенная логика. Даже могу привести совсем новый пример. Буквально год тому назад, пуэрториканцы в ходе референдума высказались за то, чтобы остров вошел в состав Америки в качестве 51 штата, сообщает агентство Reuters.

В ходе голосования жители Пуэрто-Рико должны были проголосовать за новый политический статус острова. Им на выбор было представлено три варианта: штат США, свободная ассоциированная территория или статус «неинкорпорированной организованной территории», которым остров обладает в настоящее время.

Согласно результатам референдума, более 97 процентов жителей Пуэрто-Рико отдали свои голоса за вхождение в состав США. В конце концов, чем мы лучше пуэрториканцов, чем Россия хуже США?! Вот с последним необходимо разобраться. Одним словом, необходимо попытаться ответить на вопрос: что нам готовит день грядущий в случае «воссоединения» с Россией?

Нам век свободы не видать

Речь идет о гражданских свободах и демократии. Охотно верю, что многие представители правящей элиты, в том числе, и патриотически настроенные сразу вздохнут свободно. Им и без гражданских свобод и демократии неплохо. Другие с иронией отметят, что «нашел чем пугать нас Миркадыров». А когда мы были свободны?! И те, и другие в той или иной степени будут правы.

Да, до демократии нам ох как далеко. К сожалению. Но есть хотя бы надежда. И дело вовсе не в том, что мы чем-то лучше русских. Отнюдь. Просто в отличие от русских у нас, по крайней мере, в данном историческом отрезке, нет великой геополитической цели, ради которой «стоило бы пожертвовать» свободой. Проще говоря, Азербайджан не стремится стать Хартлендом. У нас гораздо более приземленные цели.

Проблема заключается в том, что в дугинском Хартленде граждане в принципе не могут быть свободны. Спросите почему? Вспомните утверждение Дугина о том, что «нормальное государство» не может быть империей. Это было сказано не ради красного словца. По дугинской идеологии, свободы являются основной угрозой для существования Хартленда. Это не мои выводы. Это заявляет сам Дугин можно сказать, что почти, открытым текстом. Вернемся к лекции Дугина «Геополитика развала СССР: Часть 1»: «Мы не знаем, кто подвиг Сталина к союзу со странами (нашими союзниками во Второй мировой войне) Англией и Америкой. Возможно, его подвиг Гитлер, который напал на СССР — больше уже ничего не оставалось делать. Но известно, что сам Сталин тяготел к союзу с Германией. Именно поэтому он был и не подготовлен в значительной степени к отражению нацистской атаки, поскольку мыслил в категориях довольно геополитических…

… Послевоенная ситуация двуполярного мира представляет собой не просто идеологическую модель противостояния капиталистического и социалистического лагерей. Хотя на уровне политико-экономическом это именно так, но с геополитической точки зрения это противостояние двух типов цивилизаций: талассократии и теллурократии. Остаётся лишь выяснить, каким образом с точки зрения социологической теллурократия связана с социализмом, а талассократия связана с капитализмом.

Здесь, если мы возьмём образы Спарты и Афин, Рима и Карфагена, то увидим, безусловно, определённые социологические черты, которые связывают общество:

— Социалистическое со Спартой: с жёстким, военизированным, казарменным режимом.

— Общество капиталистическое с Карфагеном: торговля, рынок, демократия.

Даже само понятие «афинская демократия» и «спартанское» — жёсткое, почти тоталитарное, милитаристское общество».

Точно так же Рим, который оперирует героическими ценностями: ценностями жертвы и служения — очень напоминает социалистическую систему. И Карфаген, который оперирует ценностями торговыми, рыночными, можно сказать, протолиберальными»

(https://www.geopolitica.ru/article/geopolitika-razvala-sssr-chast-1).

Сразу отмечу, что сторонники евразийской идеологии, в том числе, и Дугин на словах отвергают союз с фашистами и коммунистами. Притом, в любых проявлениях. Но только на словах. Обратите внимание, по мнению Дугина, союз СССР с гитлеровской Германией был вполне естественным и логичным с точки зрения геополитических интересов России. По той простой причине, что Великобритания и США с их либеральной демократией являются геополитическими противниками Российской империи. Но и это не все…

Обратите внимание на противопоставление «героического Рима» демократическому Карфагену, «жёсткой, почти тоталитарной, милитаристской» Спарты и «афинской демократии». Дугин ясно дает понять, что не «нормальная» демократическая, а «жесткая, почти тоталитарная, милитаристская» государственная система может обеспечить существование Хартленда, то есть, России как материковой империи. По мнению евразийстов, иного не дано. Чем не фашистская идеология?! Не случайно, что почти все евразийсты-славянофилы поголовно антисемиты.

Кстати, о православии. Евразийсты считают православие одним из идеологических столбов национальной самоидентификации русских и Хартленда, то есть, Российской империи. Если так, то как же быть с представителями других религий и национальностей?! Например, почти 20% населения нынешней России представители разных мусульманских народов. Да, не все они поголовно считают себя мусульманами, как и не русские — православными славянами. Но в любом случае, представители мусульманских народов никогда не станут считать себя частью православно-славянской общности. По крайней мере, по доброй воле. Одним словом, возникают серьезные противоречия в системе национально-религиозной идентификации. Как же эту проблему собираются решать в российском Хартленде? Было бы правильнее задаться вопросом, как уже решают…

Языковой геноцид и ассимиляция

Дабы не быть обвиненным в предвзятости сошлюсь на факты сегодняшней российской действительности. Притом, на примере Татарстана, самой крупной тюркской республики Российской Федерации.

Как сообщает РИА «Новости», еще в конце прошлого года стало известно, что школьники Татарстана перестанут изучать на обязательной основе государственный татарский язык, соответствующие изменения содержатся в разработанном минобразования РФ учебном плане, сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

«Министерство образования Российской Федерации с учетом предложений руководства Татарстана разработало вариант учебного плана, где конкретизирована возможность изучения государственных языков республик по всей территории страны добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до 2 часов в неделю», — уточнил Нафиков на заседании Государственного совета республики.

Он также сообщил, что прокуратура провела проверку всех 1 тыс. 412 образовательных учреждений региона, выявив нарушения как в части преподавания русского языка в школах, так и в части добровольности изучения других языков.

«Снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами, — из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах», — уточнил прокурор Татарстана.

По данным Нафикова, также было выявлено «нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10 класс, так и на средний бал аттестата».

Он подчеркнул, что во всех школах, кроме одной, меры по устранению нарушений закона уже приняты.

В течение всего прошлого и нынешнего года в Татарстане развернулась общественная дискуссия об обязательном изучении татарского языка в школах.

На заседании Госсовета республики, прошедшем 8 ноября 2017 года, президент Татарстана Рустам Минниханов и министр образования и науки сообщали, что татарский язык останется обязательным после утверждения новых образовательных стандартов для изучения в начальной и средней школе региона, но всего в объеме двух часов в неделю. В старшей школе его изучение будет добровольным.

Все эти споры шли и были актуальны до середины 2018 года. Совсем недавно Государственная Дума одобрила в окончательной редакции поправки в Закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в составе РФ и внесла изменения в закон о языках, регулирующий данный вопрос.

Будет осуществляться свободный выбор родного языка, который будет изучать ребенок в школе, а также родного языка в качестве языка обучения (если это позволяют возможности системы образования того или иного региона), родителями или законными представителями ребенка перед поступлением в первый и пятый классы.

Дети не будут обязаны изучать в качестве родного тот язык, который для них не является родным.

Русские проживающие, например, в Татарстане вообще не будут обязаны изучать татарский язык. А сами татары, только на добровольной основе и то только в начальных классах.

При этом, владение русским языком в статусе и в качестве родного становится обязательным для карьерного роста во всех сферах, в том числе, на территории национальных республик входящих в Российскую Федерацию. А это значит, что национальные языки постепенно вытесняются в семейно-бытовую сферу. Это смерть для любого языка и, в конечном счете, ведет к ассимиляции нации.

Не секрет, что язык является одним из основных, если не самым главным фактором, влияющим на процесс национальной самоидентификации. Можно сказать и так: нет носителей языка, нет и нации. К примеру, латынь считается «мертвым» только из-за отсутствия носителей этого языка.

Проще говоря, пока существует «критическая масса» людей носителей того или иного языка и считающих себя нацией империя под угрозой. Это бомба замедленного действия для любой материковой империи. Именно, поэтому в Иране пытаются ограничить изучение тюркского (азербайджанского), а в Китае уйгурского.

Это попытка добиться ассимиляции через «мирное исчезновение» носителей языка. Если исчезнут носители языка, то нация рано или поздно начнет считать себя составной частью православно-славянской общности.

Наши патриоты, призывающие к активному участию во всех российских интеграционных проектах, почему-то забывают упомянуть об этой угрозе, то есть, о возможной перспективе исчезновения нас как нации.

В следующей части попытаюсь разобраться в экономических и внешнеполитических последствиях «воссоединения» Азербайджана с Россией…

(Продолжение следует)

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