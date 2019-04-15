Хочешь развода, марш к психологу!

Развод — дело житейское. По понятным причинам, от этой беды (а в некоторых случаях освобождения) никто не застрахован.

По официальной статистике, в Азербайджане на каждые четыре брака приходится один развод. За 10 месяцев 2018 года в Азербайджане было зарегистрировано 50 882 брака и 12 396 разводов.

На первые 4 месяца текущего, уже 2019 года, названы основные причины расторжения браков. По неофициальным данным, определенное количество браков распадаются в первые 6 месяцев совместного проживания.

Согласно статистическим данным ООН, такая тенденция наблюдается во всем мире. Так, 35-45% браков в США, Франции, Великобритании, России и Германии завершаются разводом. В Болгарии, Турции, Греции и Венгрии этот показатель составляет 25-28 %.

Начать ли бить тревогу, если основными причинами разводов являются несоответствие характеров мужа и жены, измена, ревность, материальные трудности, отсутствие своего жилья, насилие внутри семьи, нарушение семейных отношений, отсутствие детей, наркомания, болезнь и другие случаи?

Как оказалось, государство уже бьет в колокола.

Так, если регистрация брака обходится паре в 5 манатов, то развод обходится в три раза дороже, то есть в 15 манатов.

Если вы думаете, что это все, что делает правительство, чтобы предотвратить разрушения малых ячеек общества, то это не так.

С недавних пор, после подачи заявления на развод, пара, у которой нет несовершеннолетних детей или детей вообще, обязана пройти психологическую беседу. Как сообщили Зеркало из службы ASAN, без прохождения нововведенной процедуры, расторгать брак они не имеют право. «Это приказ министерства (министерство Юстиции). Пока пара не пройдет процедуру беседы с семейным психологом, расторгать брак мы не имеем права», — заявили нам.

Стоит отметить, что беседа с психологом бесплатная. Эта инициатива положительна не только с точки зрения предотвращения разводов, но и с позиции занятости квалифицированных психологов. То есть, если в каждом пункте службы ASAN будет задействован хотя бы 1 психолог, это уже 15 трудоустроенных кадров. Но, это позитивная сторона. Помимо того, после беседы психолога, муж и жена (пока еще) обязаны подумать о своем решении в течение месяца.

Семейный психолог Зейнаб Эюубова в интервью Зеркало отметила, что сейчас разводы все чаще происходят по пустяковым причинам. «Отмечу, что 80% пар, которые разводятся, на самом деле не имеют серьезных причин для расставания. Дело в том, что сегодня все чаще конфликты происходят по той причине, что пары смотрят на жизнь и ситуация с разных точек зрения. Также, старшие не то, чтобы не направляют их правильно, а наоборот, подливают масло в огонь. Все это рушит семьи. Стоит отметить, что по статистике, только часть семей разрушается из-за бесплодия. Я знаю семьи, которые, несмотря на отсутствие детей, живут вместе по 5, 10-15 лет. Причина в том, что нередко вступая в брак, молодые не знают друг друга. И поженившись, осознают, что у них несовместимость характеров, разные жизненные цели, отличные друг от друга взгляды на жизнь», — говорит эксперт.

По ее словам, нередко большую роль играют и социальные сети. Люди, которые развелись, демонстрируют красивую картинку: определенную независимость, обретенную после развода, достижения новых целей и так далее. «Но, люди не понимают, что все это просто красивая картинка. Ведь никто из разведенных не будет рассказывать о проблемах, с которыми столкнулись, наоборот, они будут говорить о положительных сторонах так называемой свободной жизни. Это своего рода реклама, пропаганда разводов. Поэтому, необходимо пересмотреть позицию и рекламировать, агитировать способы сохранения семейного очага, семейных ценностей. Я сейчас говорю не о тех разводах, причинами которых становятся алкоголизм, наркомания, бытовое насилие. Я говорю о нормальных парах, которые могут сохранить семью, но не хотят, думая, что разведясь, выиграют. Немалую роль в этом играет и отношения родителей обеих сторон. Знаю, сейчас меня могут осудить за эти слова, но, я все-таки скажу: раньше, даже в недалеком прошлом, во времена Советского Союза, было так называемое, общественное осуждение разводов. Родители, выдавая дочь замуж, говорили, что провожают в белом платье, а примут только в белом кяфяне (в Исламе простыня, материал, в который оборачивают тело умершего). Сейчас, родители наоборот, дают дочери понять, что в случае чего, они готовы принять ее обратно в отчий дом. Зная о поддержке отца и матери, девушка вступает в брак не навсегда, как это должно быть, а так, на время. Нередко, матери при первых же трудностях, с которыми сталкивается их дочь, советуют развестись и даже уверяют ее, что готовы помочь с воспитанием ребенка, а она сама пойдет работать, добьется карьерных высот и так далее. Это тоже создает условия для того, чтобы при малейших разногласиях, молодые бежали разводиться. А это очень плохо», — отметила З.Эюубова.

Зейнаб Эюубова отметила, что поддерживает позицию службы ASAN и министерства Юстиции в направлении пар к семейному психологу до оформления развода. Но… «Инициатива прекрасная, но я бы рекомендовала посетить психолога не тогда, когда брак трещит по швам, а тогда, когда молодые только решили, что хотят быть вместе. Необходимо объяснять, что брак это не игра и не что-то временное. Брак — это создание семьи, желательно на всю жизнь. Молодые должны разобраться, прежде, чем сделать такой серьезный шаг, как женитьба», — отметила она.

На вопрос, что же она рекомендует семейным парам, которые приходят к ней на грани развода, Зейнаб ханум отметила, что ни один психолог не имеет права что-либо рекомендовать или советовать. «Наша задача показать парам отношения с другой стороны. Я советую вспомнить положительные стороны, приятные моменты, пережитые вместе. Нередко, остро стоит вопрос взаимоотношений со свекровью. Предлагаю отставить в сторону эту женщину как свекровь и вспомнить, что в ней хорошего, как в человеке. Обычно в ответ улыбаются и говорят, что никогда об этом не задумывались. Если государство не будет принимать какие-либо меры, если психологи не будут вести профилактические беседы, к сожалению, разводов станет намного больше», — подытожила эксперт.

По словам юриста Самиры Агаевой, внедрение встреч семейных пар в пред разводном периоде с психологом — неплохой шаг. «За мою практику, я видела очень много семейных пар и видела разные ситуации. В некоторых случаях, посещение семейного психолога помогает и предотвращает развод. Как показывает практика, проблемы возникают как на почве самых простых, решаемых ситуаций, так и до самых сложнейших случаев — физического насилия, психологического давления, наркомании, алкоголизма, вплоть до сексуальных извращений, которые также имеют место быть в некоторых случаях. Я работала с женщинами, которые попадали в кризисные ситуации: подвергались унижениям, давлению, насилию со стороны супруга. В таких случаях, в первую очередь, приходится быть психологом: выслушать, заслужить доверие, выяснить все причины происходящего. Если проблема не такая уж и серьезная, если в основе желания развестись нет физического и психологического насилия, я думаю, что любые другие проблемы с помощью психолога можно решить. Это касается и измен, взаимоотношений между супругами, материальной стороны, что нередко становится причиной разногласий. То есть, в этих случаях, психолог может разрядить ситуацию, помочь. Что касается критических ситуаций, психолог может помочь каждой из сторон в отдельности. В этом случае, работа направлена не на сохранение семьи, а на помощь человеку, который подвергся насилию, для преодоления ситуации, принятия правильного решения», — говорит С.Агаева.

По ее словам, однако, были пары, для которых она сама неоднократно подавала заявление на развод. «Чаще всего после решения о разводе, передумывают те пары, у которых хорошее материальное положение, присутствует достаток. В таких случаях, женщины просто не хотят терять материальное благополучие, и, нередко, ради финансовой стороны, жены терпят унижения со стороны супруга», — отметила Самира Агаева.

Инициатива на самом деле заслуживает уважения. Об этом говорит и мировая практика. Главное, чтобы не было поздно. Ведь легче предотвратить распад семьи, чем восстанавливать ее по осколкам.