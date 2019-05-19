Хочешь мультивизу – плати $350 или как ММ «вручную» бюджет пополняет

Современный мир имеет свои особенности. Глобализация как неотвратимая часть развития мира, меняет такие устойчивые понятия, как национальные границы и национальная экономика. Естественно, когда речь идет о границах, имеется в виду не территориальная целостность, а в первую очередь доступность попасть сегодня в любую страну мира.

Азербайджан на данный момент одна из закрытых стран. За исключением постсоветского пространства со всем остальным миром у нас визовый режим. Включая даже братскую Турцию. Туризм – это то ноу-хау, о котором любит говорить правительство. Ради справедливости скажем, кое-что, конечно, делается, и в первую очередь, для привлечения туристов проводится ряд значимых международных мероприятий. Но можно выстраивать стратегию и иными методами. Тем не менее, под ноу-хау создано целое агентство, которое должно заниматься привлечением туристов. Хотя, например, в той же Грузии подобного агентства нет.

После бума с 2016 по 2018 год, туристический сектор сильно «просел». Теперь же, в лучших традициях плановой экономики, этим делом принялось заниматься само государство, договариваясь то с саудийцами, то с китайцами, то с индусами. То есть, государство, вместо того, чтобы научить правильной работе турагентства, улучшить сферу услуг, убрать всевозможные препоны и выйти на устойчивый уровень развития и ликвидности этого сектора, пытается решить этот вопрос «вручную».

Кстати, именно тогда, когда мы поняли, что туризм весьма прибыльное направление экономики, мы очнулись, что страна находится около северокорейского рейтинга по закрытости и дороговизне виз. Президент страны, создав Asan Visa, во многом решил эту бюрократическую препону, но и этого недостаточно для того, чтобы туристы из европейских стран, которые имеют безвиз чуть ли не со всем земным шаром, посещали Азербайджан. И правильно, зачем терять время на визу, в то время как в свободном режиме можно посетить большинство остальных стран мира.

Иначе говоря, вся наша активность в направлении туристического сектора обречена на провал. Арабы, иранцы, китайцы, индусы — это разовый выстрел, повторно сюда мало, кто вернется, а для новых туристов с Запада мы слишком архаичны со своим визовым режимом.

Президент Азербайджана не раз в своих выступлениях заявлял, что страна должна быть привлекательной для иностранных инвестиций. И правда, сегодня в мире идет жесткая конкуренция за привлечение иностранного капитала. Для этого разрабатываются планы, меняются налоговые законодательства, создаются свободные зоны, упрощается открытие фирм и целый список других сложных экономических процедур.

В Азербайджане же народные избранники на очередном заседании обсудили законопроект о внесении изменений в закон «О госпошлине». Таким образом, по новым правилам госпошлина за оформление многократной визы установлена в размере 350 долларов. Понятное дело, что подобная практика существует в мире, но она применяется в таких станах, как США, Канада, Великобритания, страны ЕС, Китай, Дубай, Катар, Сингапур, одним словом в тех странах, куда течет весь мировой капитал. Азербайджан к таковым не относится, а потому он должен менять всю систему для того, чтобы какие-то компании и страны желали инвестировать и работать здесь, а создавая подобные препоны, в страну мало, кого привлечешь.

Комментируя # данное решение, эксперт по миграционным вопросам Азер Аллахверанов сказал, что многие бизнесмены, представители деловых кругов на мероприятиях, которые проходят в Баку, жаловались на то, что им было бы выгоднее заплатить один раз за многоразовую визу.

«Милли Меджлис изучил это, и скорее всего после консультаций с МИД, потому что эти вопросы касаются вплотную и МИД, принял такое решение. Для принятия подобного решения, видимо, у парламента были серьезные основания. Мне сложно сказать, на чем именно они основывались, когда принимали это решение», — сказал он.

Людям, получающим подобную визу, ее оплачивает компания, которую они представляют, для них эта сумма не такая большая, считает эксперт.

«Тем более, что есть люди и компании, которым терять время на визовые процедуры не имеет смысла. Данное решение оказало бы негативное воздействие на Азербайджан и его экономику, если бы цены были повышены на туристическую визу», — резюмировал он.