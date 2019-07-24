Хлопковая монополия

Стартовавшая на гребне реформ эпоха «белого золота» из уст государственных чиновников обещала большие свершения. В этой связи немало говорилось о диверсификации экономики от нефтяной зависимости, инициаторы новой экономической эры предрекали, что хлопок заменит стране нефть и газ, а извещения о сборе этой культуры напоминали сводки с полей сражений.

Однако мечты остались мечтами, восходящая цена нефти расставила все на свои места и ожившая от новой порции нефтедолларов экономика вернулась на свои привычные рельсы. Между тем затихающие страсти вокруг хлопковой страды постепенно уходят в спокойное русло, обнажая ее суть.

Хлопковая промышленность Азербайджана находится в руках монополистов, резюмируют специалисты и это вердикт, исключающий дальнейшие рассуждения о перспективах.

«Все поставочные станции и хлопкоперерабатывающие предприятия в Азербайджане относятся к холдингам, курируемым высокопоставленным чиновником», — информирует профильный ресурс социальной сети Faceboock «Azərbaycan pambıqçılığı». Ресурс сообщает, что в отрасли нет ни одного субъекта предпринимательства, свободного от бизнеса и интересов высокопоставленных государственных лиц.

Вся местная хлопковая промышленность, включая приемные станции и перерабатывающие предприятия, сосредоточена в трех крупных компаниях.

Самая масштабная среди них ООО MKT İstehsalat Kommersiya. Компания является крупнейшим экспортером и производителем хлопка в Азербайджане. Ей принадлежат 13 заводов по приему и переработке хлопка, 11 пунктов приема хлопка и 5 инновационных ферм, действующих в 20-ти районах страны. Второе место в этом рейтинге занимает ООО CTS AGRO, располагающее 6 заводами по переработке хлопка и свыше 10-ти пунктов приема. Троицу замыкает ООО Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi – самая молодая компания отрасли, созданная 25 мая минувшего года. Azərpambıq ASK занимается производством, поставкой, переработкой с последующей продажей конечной продукции.

Упомянутые крупные компании не только заключают договора с фермерскими хозяйствами и семейными подрядами на посев хлопка, они также непосредственно заняты в производстве хлопка. ООО «MKT İstehsalat Kommersiya» ежегодно возделывает до 80 тыс. гектаров земли под хлопок. ООО CTS AGRO засевает этой технической культурой до 20 тыс. гектаров полей. В текущем году ООО Azərpambıq ASK засеяло хлопком 29001 гектаров земли в 15-ти лидирующих отраслевых районах – Барде, Агджабеди, Бейлагане и пр.

«Эти компании скупают небольшие хлопковые фабрики, сосредотачивая всю хлопковую промышленность в своих руках, — информирует «Azərbaycan pambıqçılığı». – К примеру, в марте текущего года ООО MKT İstehsalat Kommersiya приобрело хлопковые заводы ООО Leqno-İmişli, ООО Leqno-Neftçala и хлопководческую компанию ООО İnnovasiya Fermer Təsərrüfatı».

Помимо упомянутых трех крупных компаний, сбором хлопка занимаются ООО Aqro-Az MMC, ООО P-Agro, а также образования, подчиняющиеся местным представительствам Минсельхоза, такие как ООО Yevlax kənd təsrrüfatı, ООО Salyan kənd təsrrüfatı и пр.

По имеющейся информации, крупные предприятия получают до сотни миллионов манатов чистой прибыли только от продажи хлопкового волокна, не говоря уже про экспорт хлопка-сырца. Однако доходы рядовых крестьян, зачастую принуждаемых к хлопководству, оставляют желать лучшего. Так, один из крестьян пишет в письме «Azərbaycan pambıqçılığı», что под давлением местных органов исполнительной власти был вынужден засеять хлопком 2 гектара из принадлежащих ему 5 гектаров земельного участка, но не получил обещанную финансовую поддержку. Все расходы, кроме семян, легли на фермера — удобрения, транспортировка, вспашка, опрыскивание, сторонняя рабочая сила и пр. При этом итогом огромного труда и потраченного времени стали всего лишь 200 манатов прибыли…